В Пензе рабочая группа займется повышением безопасности на дорогах

09.02.2025 | 14:03

В Пензе создадут рабочую группу по обеспечению безопасности дорожного движения. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации областного центра.

В рабочую группу войдут замглавы администрации Пензы по городскому хозяйству Ильдар Усманов, и. о. начальника УЖКХ Владимир Сорокопудов, начальник ГАИ УВД России по Пензе Роман Аллакин, директор МБУ «Пензавтодор» Артем Спиридонов, а также главы районных администраций, директора предприятий-перевозчиков, главный врач областной станции скорой медицинской помощи и другие.

Перед ними поставят задачи проанализировать причины аварийности на дорогах областного центра, разработать предложения и программы по повышению безопасности движения.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области обстановка с аварийностью на дорогах остается напряженной. За 2024 год в регионе зарегистрировали 1 595 ДТП. В них погибло 177 человек, 2 164 получили различные травмы.

В прошлом году выросло число ДТП с участием детей. За 12 месяцев зарегистрировали 239 таких происшествий, в них 4 ребенка погибли, 276 пострадали.