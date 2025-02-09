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Общество

В Пензе предстоит ремонт в трех стоматологических поликлиниках

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В этом году в Пензе отремонтируют три стоматологические поликлиники. Речь идет об учреждениях на улицах Калинина, 1а, Антонова, 12, и Попова, 14а.

О предстоящем обновлении рассказали в пресс-службе регионального минздрава. Отмечается, что в 2023-2024 годах ремонт сделали в пяти стоматологических поликлиниках.

Так, в январе после капительного ремонта открылось учреждение на проспекте Победы. Там модернизировали регистратуру, переоборудовали центральную стерилизационную, выделили кабинет для персонала, оборудовали гардероб.

Сегодня филиалы Пензенской стоматологической поликлиники оснащены 12 дентальными компьютерными томографами, 18 радиовизиографами и 32 дентальными рентген-аппаратами. В распоряжении специалистов также имеются 4 операционных микроскопа с современной оптикой, что позволяет помочь в нестандартных и сложных клинических случаях.

Кроме того, пензенские стоматологи используют метод аутофлуоресцентной стоматоскопии. Оборудование выявляет злокачественные новообразования на самых ранних стадиях. Горожан и жителей области часто приглашают пройти онкоскрининг в дни открытых дверей.

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