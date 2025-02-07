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Общество

В Госдуме предложили учредить еще одну категорию льготников

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В Правительство РФ направлен на отзыв законопроект об учреждении статуса «дети Великой Победы». Его автор - глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, пенсионеры старше 80 лет, которые вместе со взрослыми пережили тяготы Великой Отечественной войны и помогали восстанавливать народное хозяйство в послевоенное время, не имеют официального статуса на федеральном уровне.

Депутат считает, что в преддверии 80-летия Великой Победы эта категория граждан нуждается в особом внимании со стороны государства и официальном признании их заслуг.

«Статусом детей Великой Победы предлагается наделять россиян, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года, то есть являвшихся в годы Великой Отечественной войны несовершеннолетними и постоянно проживавшими в этот период на территории Советского Союза», - пишет «Парламентская газета» со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ.

Предполагается, что детям Великой Победы будут положены бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на драгметаллы и металлокерамику), бесплатные лекарства по рецепту врача, обслуживание в магазинах вне очереди, преимущественное предоставление путевок в пансионаты и санатории, при необходимости - обслуживание на дому.

Кроме того, региональные власти получат право за счет местной казны вводить для них дополнительные выплаты и другие льготы.

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Источник — фото pixabay.com
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