В Пензе трудно прочесть информацию на новых табличках на остановках

05.02.2025 | 18:08

Пензенец Александр И. раскритиковал информационные таблички для пассажиров на остановочных павильонах в областном центре. По мнению мужчины, несмотря на увеличенный шрифт, люди не могут прочесть расписание автобусов, поскольку для новшества определили неудачное место.

«Таблички располагаются высоко, в слабо освещенных местах. На остановках нет дополнительного освещения. Что на табличках написано, не видно», - написал пензенец на странице минстроя региона во «ВКонтакте».

На обращение ответил представитель министерства.

«В настоящее время трафареты с расписанием движения размещены на остановках с наибольшим пассажиропотоком. По вопросу освещения остановочных павильонов и формы остановочного павильона вы можете обратиться в УЖКХ города Пензы», - сообщил он.

По информации Единой диспетчерской службы пассажирского транспорта Пензенской городской агломерации, на остановочных павильонах областного центра пока размещено 50 информационных табличек. До конца февраля хотят установить еще 40.