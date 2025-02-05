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Общество

В Пензе трудно прочесть информацию на новых табличках на остановках

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Пензенец Александр И. раскритиковал информационные таблички для пассажиров на остановочных павильонах в областном центре. По мнению мужчины, несмотря на увеличенный шрифт, люди не могут прочесть расписание автобусов, поскольку для новшества определили неудачное место.

«Таблички располагаются высоко, в слабо освещенных местах. На остановках нет дополнительного освещения. Что на табличках написано, не видно», - написал пензенец на странице минстроя региона во «ВКонтакте».

На обращение ответил представитель министерства.

«В настоящее время трафареты с расписанием движения размещены на остановках с наибольшим пассажиропотоком. По вопросу освещения остановочных павильонов и формы остановочного павильона вы можете обратиться в УЖКХ города Пензы», - сообщил он.

По информации Единой диспетчерской службы пассажирского транспорта Пензенской городской агломерации, на остановочных павильонах областного центра пока размещено 50 информационных табличек. До конца февраля хотят установить еще 40.

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Источник — фото ЕДСПТ
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