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Общество

Пензенцу рассказали, почему на ул. Куйбышева уже 5 лет стоит забор

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Жители Пензы уже несколько лет любуются высоким забором на пересечении улиц Куйбышева и Свердлова. Информации о том, что за ним скрывается, нет, никаких работ за оградой не ведется.

Проблему на странице администрации города во «ВКонтакте» затронул пензенец Юрий Т. «А вот кто знает, что будет построено на перекрестке Куйбышева-Свердлова? Забор уже около пяти лет. Нет никакой информации, кто строит, что построит, сроки строительства. Поздравляю Олега Денисова с избранием. Вот ему первый вопрос: кто? что? когда? Напомню, до забора поставили фонари, сделали дорожки, какой-то домик построили. Все аннулировали, теперь только забор», - написал он.

Пензенцу рассказали, почему на ул. Куйбышева уже 5 лет стоит забор

На обращение мужчины отреагировал представитель регионального министерства градостроительства и архитектуры. Он сообщил, что на огороженном участке задумали возвести магазин.

«В 2020 году администрацией города Пензы было выдано разрешение на строительство объекта капитального строительства «Магазин» на улице Куйбышева, 45а. Согласно действующему законодательству, данное разрешение на строительство автоматически продлено до 2025 года. В настоящее время строительные работы не ведутся», - рассказал представитель министерства.

Он добавил, что в ведомство все еще не поступало извещение о начале работ, и пояснил, зачем нужен забор.

«Устройство временного инвентарного ограждения строительных площадок регламентировано Правилами благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе», - написал представитель минграда.

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Источник — фото Юрия Тюрина
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