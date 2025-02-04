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Общество

За год в регионе задержали более 3 500 пьяных водителей

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В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции с 31 января по 2 февраля искали пьяных водителей на дорогах. В рамках профилактического мероприятия они задержали 36 нарушителей.

За год в регионе задержали более 3 500 пьяных водителей

Всего за прошедший год в регионе случилось 113 ДТП с нетрезвыми автолюбителями, в результате 35 человек погибли, 145 получили травмы.

«За 12 месяцев 2024 года к административной ответственности привлечено 3 163 водителя», - сообщила начальник отделения по пропаганде БДД управления Госавтоинспекции УМВД по Пензенской области Юлия Кулигина.

За год в регионе задержали более 3 500 пьяных водителей

442 нарушителя стали фигурантами уголовных дел.

За год в регионе задержали более 3 500 пьяных водителей

Жителей региона просят не быть равнодушными и при виде пьяных людей за рулем сразу же сообщать об этом в дежурную часть ГАИ по телефонам: 59-90-02, 59-90-03 ил 02. Необходимо запомнить марку, цвет, регистрационные знаки (по возможности) и направление движения.

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Источник — фото и видео областной ГАИ
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