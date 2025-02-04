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Общество

Стал известен график приема бойцов СВО и их родных в мэрии Пензы

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Опубликован февральский график приема участников специальной военной операции и членов их семей в центре помощи по вопросам СВО.

Прием будет проходить по средам - 6, 13, 20 и 27 февраля - в администрации Пензы (площадь Маршала Жукова, 4, каб. 129). Начало встреч в 15:00.

Необходима предварительная запись, она ведется по телефону 46-08-40.

Проект «Центр помощи по вопросам СВО» запустили в сентябре 2023 года. Он предусматривает проведение личного приема для бойцов СВО и членов их семей.

«Граждане смогут встречаться и решать вопросы с заместителем главы администрации Пензы, представителями военкоматов, руководителями управления образования города, сотрудниками социального управления, центра занятости населения, учреждений здравоохранения», - напомнили в мэрии.

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