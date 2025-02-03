Во вторник, 4 февраля, в домах некоторых пензенцев отключат холодную воду. Об этом накануне предупредила ресурсоснабжающая организация.
ХВС не будет с 8:00 до 15:00 по следующим адресам:
- проспект Победы, 2, 4, 6, 8;
- ул. Карпинского, 12 (административное здание);
- ул. Коммунистическая, 19, 23, 37, 39, 41, 43 (детский сад), 43а (школа), 45, 47, 49;
- ул. Ворошилова, 24, 25а (административное здание), 26, 28, 30, 32.
Отключить ресурс необходимо для выноса водопровода диаметром 200 мм в рамках строительства участка теплотрассы на Карпинского.
«На период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний», - предупредили коммунальщики.
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