03.02.2025 | 17:11

Во вторник, 4 февраля, в домах некоторых пензенцев отключат холодную воду. Об этом накануне предупредила ресурсоснабжающая организация.

ХВС не будет с 8:00 до 15:00 по следующим адресам:

- проспект Победы, 2, 4, 6, 8;

- ул. Карпинского, 12 (административное здание);

- ул. Коммунистическая, 19, 23, 37, 39, 41, 43 (детский сад), 43а (школа), 45, 47, 49;

- ул. Ворошилова, 24, 25а (административное здание), 26, 28, 30, 32.

Отключить ресурс необходимо для выноса водопровода диаметром 200 мм в рамках строительства участка теплотрассы на Карпинского.

«На период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний», - предупредили коммунальщики.