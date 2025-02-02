За год в Пензенской области заметнее всего сократилось население сел

02.02.2025 | 11:44

В Пензенской области на 1 января 2025 года проживали 1 млн 225 тыс. 984 человека. Такова предварительная численность населения Сурского края по данным Росстата.

Городское население составило 846 тыс. 726 человек, сельское - 379 тыс. 258.

Годовая убыль населения региона, по подсчетам специалистов, составила 5 064 (в среднем, по данным за 2024 год, в Сурском крае проживало 1 млн 231 тыс. 48 человек). Заметнее всего уменьшилось население в селах - на 2 753 человека. Численность горожан сократилась на 2 311 человек.

Ранее стало известно, что, по данным, предоставленным органами ЗАГС, в 2024 году в Пензенской области сократилось число новорожденных.

Так, с января по декабрь зарегистрировано рождение 7 782 человек. За 2023 год в Пензенской области, по данным Росстата, появились на свет 8 246 малышей. За 2022-й родились 8 431 ребенок, за 2021-й - 9 351.