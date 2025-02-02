Сетевое издание|18+|Воскресенье|2 фев 2025|19:08
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

За год в Пензенской области заметнее всего сократилось население сел

Печать
Telegram

В Пензенской области на 1 января 2025 года проживали 1 млн 225 тыс. 984 человека. Такова предварительная численность населения Сурского края по данным Росстата.

Городское население составило 846 тыс. 726 человек, сельское - 379 тыс. 258.

Годовая убыль населения региона, по подсчетам специалистов, составила 5 064 (в среднем, по данным за 2024 год, в Сурском крае проживало 1 млн 231 тыс. 48 человек). Заметнее всего уменьшилось население в селах - на 2 753 человека. Численность горожан сократилась на 2 311 человек.

Ранее стало известно, что, по данным, предоставленным органами ЗАГС, в 2024 году в Пензенской области сократилось число новорожденных.

Так, с января по декабрь зарегистрировано рождение 7 782 человек. За 2023 год в Пензенской области, по данным Росстата, появились на свет 8 246 малышей. За 2022-й родились 8 431 ребенок, за 2021-й - 9 351.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте