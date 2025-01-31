То туман, то дождь: составлен прогноз погоды в регионе на выходные

В первых числах февраля Пензенская область по-прежнему будет находиться во власти теплого и влажного воздуха, поступающего из южных широт. Прогноз погоды на ближайшие 3 дня подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По словам начальника отдела прогнозирования Светланы Иванковой, в субботу, 1 февраля, еще сохранится влияние антициклона. Поэтому будет преимущественно без осадков, местами ожидается туман и в целом погода продолжит носить оттепельный характер.
В следующие 2 дня ситуация начнет меняться.
«В дальнейшем в регион придет очередной циклонический вихрь с Атлантики. При прохождении атмосферных фронтов ожидаются смешанные осадки различной интенсивности и усиление ветра.
В понедельник в тыловой части циклона в край начнет поступать холодный воздух. Осадки ослабеют, а температурный режим понизится до отрицательных значений», - сообщила Светлана Иванкова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России в этом году ожидается ранняя весна, а январь стал месяцем с аномальными, апрельскими температурами. В некоторых регионах страны снежный покров уже сошел.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀