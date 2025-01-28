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Общество

Пензенцы невысоко оценили качество дорог и транспортное обслуживание

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В Пензенской области подвели итоги ИТ-опроса об эффективности деятельности глав администраций городских округов и муниципальных районов в 2024 году. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Самая высокая удовлетворенность работой чиновников - у жителей Городищенского района (99,7%). На втором месте - Неверкинский (98,5%), на третьем - Наровчатский (97,1%). В Пензе довольны работой глав администраций 65,7% населения, в Кузнецке - 94,2%, в Заречном - 83,7%.

Самый низкий показатель, помимо областного центра, в Пензенском районе - 76,6%.

Также приведены результаты опроса, касающегося организации транспортного обслуживания. Практически нет жалоб в этой сфере у жителей Малосердобинского (99,5% удовлетворены) и Лопатинского (99,2%) районов. За ними следует Неверкинский район с показателем 98,6%.

В Пензе организацией транспортного обслуживания удовлетворены 65% жителей. Это самый низкий показатель в области. Невысок он также в Пензенском районе - 75,8%.

В Кузнецке удовлетворенность работой этой сферы составляет 94,7%, в Заречном – 81,8%.

В документе приводятся и результаты опроса о качестве автомобильных дорог. Менее всего довольны им жители Пензы (44%), а также Пензенского района (62,1%). Самая высокая удовлетворенность качеством покрытия - в Городищенском (99,4%) и Неверкинском (97,8%) районах.

В Кузнецке претензий нет у 89,5% населения, в Заречном - у 74,3%.

Уровнем услуг ЖКХ почти полностью удовлетворены жители Городищенского (99,8%), Спасского (99%) и Камешкирского (99%) районов. В Пензе показатель 88%, в Кузнецке - 98,4%, в Заречном – 95,1%.

Самая низкая удовлетворенность уровнем услуг ЖКХ в Земетчинском районе - 86,8%.

В документе не поясняется, когда именно проводились эти опросы и сколько человек приняли в них участие.

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