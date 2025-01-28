29 января воздух в Пензенской области прогреется до +4 градусов

28.01.2025 | 22:00

29 января в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Прогноз погоды предоставили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -3...+2 градуса, днем воздух прогреется до -1...+4. Следующей ночью ожидается 0...-5.

На протяжении суток будет дуть умеренный юго-западный ветер, его порывы достигнут 11 метров в секунду. Местами регион накроет туман.

Ранее синоптики предупредили, что в последние дни января в регион продолжит поступать теплый и влажный воздух с Атлантики, из-за которого температурный режим останется повышенным.

Предки верили: если ночь на 29 января туманная, быть устойчивой малооблачной погоде. Если в этот день идет снег, значит, летом на лугах появится много травы.