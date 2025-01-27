Жен участников СВО хотят принимать в вузы на бюджетные места

27.01.2025 | 10:06

Супругам участников СВО хотят предоставлять бюджетные места в вузах. Соответствующий законопроект получил одобрение Комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию и будет рассмотрен в нижней палате парламента.

В документе, размещенном в базе Госдумы, указывается, что в настоящее время жены бойцов, если не проходят на бюджетные места, вынуждены обучаться на платной основе. Авторы инициативы хотят устранить «правовую несправедливость».

«Предоставить супругам наших защитников дополнительную гарантию на получение первого высшего образования по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах отдельной квоты, по результатам единого государственного экзамена или по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией высшего образования самостоятельно, по своему выбору», - предлагается в пояснительной записке.

Также авторы напоминают, что сейчас вузы выделяют для участников спецоперации и их детей 10% от всех мест. Они могут учиться по программам бакалавриата и специалитета по любым специальностям за счет бюджета.

Предоставление возможности получить бесплатное образование и супругам бойцов станет еще одной мерой поддержки таких семей.

Ранее стало известно, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении действия результатов ЕГЭ для участников специальной военной операции. Сейчас итоги госэкзаменов, на основании которых можно поступить в вуз, считаются актуальными для всех в течение 4 лет. Для бойцов, задействованных в СВО, сделают исключение.