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Общество

В Пензенской области полицейские за год изъяли 224 кг наркотиков

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В Пензенской области подвели итоги деятельности органов внутренних дел за 2024 год.

В целом криминальная статистика ухудшилась. Отмечен рост на 4,5%, в основном за счет мошеннических преступлений, которые составили почти половину от общего числа.

Кроме того, за 2024 год полицейские изъяли 224 кг наркотиков, что в 2 раза больше, чем в 2023-м. Также пресечена деятельность 3 нарколабораторий.

Зафиксировано 720 экономических преступлений - их количество увеличилось на 18%. Также выросло число выявленных нарушений миграционного законодательства, составлено более 2 000 протоколов.

«Вместе с тем на территории региона в 2024 году зафиксировано снижение количества убийств (на 28%), грабежей (на 15%), краж имущества (на 16%, в том числе из квартир - на 35%), а также фактов угона транспортных средств», - сообщили в УМВД по области.

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Источник — фото областного УМВД РФ
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