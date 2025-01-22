В регионе отметили снижение числа ДТП с участием нетрезвых водителей

22.01.2025 | 21:03

В Пензенской области обстановка с аварийностью на дорогах остается напряженной. За 2024 год в регионе зарегистрировали 1 595 ДТП. В них погибло 177 человек, 2 164 получили различные травмы.

Такие итоги подвели в управлении ГАИ УМВД России по области. В докладе отмечается, что в прошлом году выросло число ДТП с участием детей. За 12 месяцев зарегистрировали 239 таких происшествий, в них 4 ребенка погибли, 276 пострадали.

Несовершеннолетние водители попали в 37 ДТП. Для двух детей они стали смертельными, 36 юных жителей области получили травмы различной степени тяжести.

В 106 аварий попали несовершеннолетние пассажиры. В них погибло 2 ребенка, 133 пострадали.

Как показал анализ аварийности, большая часть дорожно-транспортных происшествий случилась из-за выезда на полосу встречного движения, а также несоответствия выбранной водителем скорости конкретным условиям движения.

За год в регионе сократилось число ДТП с участием пьяных водителей, а также автомобилистов, лишенных прав.