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Общество

21 января температура на улице не поднимется выше -5 градусов

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По данным Приволжского УГМС, во вторник, 21 января, в Пензенской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Антициклон открывает доступ арктическому воздуху.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на вторник обещают местами небольшой снег, порывы ветра могут достигать 15-18 м/с (утром такая вероятность сохранится). На улице будет -7...-12 градусов.

Днем термометры покажут от -5 до -10, в ночь на среду прогнозируется -14...-19 градусов.

В народном календаре 21 января - Емельян Зимний. На Руси в этот день обычным явлением считалась метель, и если ветер дул с юга, то ждали частых гроз летом.

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