Оценены риски заразиться гепатитом С в пензенских банях и саунах

19.01.2025 | 11:14

Врач-инфекционист Светлана Акстына развеяла распространенный миф о том, что посещение саун и бань опасно из-за высокого риска заразиться не только кожными заболеваниями, но и гепатитом С.

Слова медика приводятся в соцсети «ВКонтакте», в посте областного клинического центра специализированных видов медпомощи, известного у пензенцев как больница КИМ.

«Вирусные гепатиты В и С передаются парентеральным путем, то есть при использовании необработанного инструментария в парикмахерских, салонах красоты, кабинетах стоматолога и так далее, редко при использовании общих бритв/ножниц, зубных щеток с пациентами, у которых зарегистрирован хронический вирусный гепатит, и при незащищенных половых контактах», - пояснила Светлана Акстына.

Поэтому риск подхватить гепатит С в сауне или бане близок к нулю.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области увеличивается число заразившихся этим опасным заболеванием. За три года показатель вырос существенно, с 5,7 на 100 тыс. населения в 2021-м до 35,2 в 2023-м.

Большинство заразившихся - взрослые. Гепатит С активно распространяется среди групп населения 20-29 лет и 30-39 лет. Вирус выявили во всех районах области, кроме Неверкинского. Наиболее высок уровень заболеваемости в Сердобском, Малосердобинском и Пензенском районах.

Гепатит C - это вирусное поражение печени. Заболевание опасно тем, что на начальной стадии зачастую оно никак не дает о себе знать. Когда появляются симптомы, восстановить функцию печени уже крайне сложно.