В 2024 году в Пензенской области 5 человек погибли под поездами

17.01.2025 | 10:51

В 2024 году в Пензенской области зафиксировано 6 случаев травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта. 5 человек, в том числе 1 ребенок, погибли из-за нарушений правил нахождения в зоне движения поездов.

Для сравнения: в 2023-м ЧП было 10, из них 7 - с летальным исходом.

Основными причинами ЧП остаются переход путей в неположенных местах, электротравмы и нахождение на пешеходных настилах в момент приближения поезда.

Так, в августе на перегоне Пенза-I - Арбеково женщина попала под грузовой поезд. Машинист подал несколько сигналов, однако предотвратить наезд не удалось. Пострадавшую госпитализировали.

В пресс-службе Куйбышевской железной дороги напомнили несколько правил безопасности, которые помогут сохранить жизнь и здоровье.

Переходить пути можно только в специально оборудованных местах, удостоверившись в отсутствии приближающегося состава. Запрещается находиться на объектах железнодорожного транспорта в наушниках, а также переходить пути в неположенных местах и запрыгивать на подножки движущихся поездов.