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Общество

В Пензенской епархии назвали дни и время раздачи освященной воды

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18 и 19 января в Спасском кафедральном соборе состоятся богослужения в честь Крещения Господня. Их возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Как уже сообщалось, 18-го числа проведут Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Желающих ждут к 8:00. Ориентировочно в 10:00 владыка Серафим совершит чин освящения воды.

19-го числа в 8:00 начнется служба под названием «Святое Богоявление. Крещение Господа нашего Иисуса Христа». Около 10:00 состоится чин освящения.

На протяжении этих 2 дней раздача крещенской (или богоявленской) воды прихожанам будет идти до 19:00.

«Кроме того, ее можно будет набрать и в других храмах, где также будут совершены богослужения», - предупредили в информационном отделе Пензенской епархии.

Крещение - одно из 7 таинств православной церкви, связанное с преданием, согласно которому Сын Божий прошел обряд в реке Иордан. Таинство предполагает троекратное погружение тела в воду с призыванием имени Пресвятой Троицы - Отца, Сына и Святого Духа. Суть крещения заключается в освобождении от первородного греха.

В память о столь значимом событии верующие окунаются в водоемы и купели. Со списком официальных мест массового купания в 2025 году можно ознакомиться здесь.

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