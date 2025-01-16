В Пензе учеников школы № 32 перевозили на автобусе без ГЛОНАСС

16.01.2025 | 13:36

Ленинский районный суд г. Пензы признал МБУ «Автомобильное транспортное хозяйство» виновным в грубом нарушении лицензионных требований и условий.

Дело было рассмотрено по заявлению Территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО.

Инспектор выявил нарушение в ноябре 2024 года, проверив ПАЗ, который осуществляет транспортное обслуживание школы № 32 (перевозит детей). Оказалось, что к лицензируемому виду деятельности был допущен автобус, не прошедший предрейсовый контроль технического состояния. Он не был оснащен аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Представитель МБУ «Автомобильное транспортное хозяйство» в суде не признал вину. Он заявил, что это перевозки для собственных нужд, а потому учреждение не может привлекаться к ответственности по ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией).

Однако этот довод был признан несостоятельным: согласно закону юрлица обязаны соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок, даже если занимаются ими для собственных нужд.

Оснований для освобождения МБУ «Автомобильное транспортное хозяйство» от административной ответственности, признания правонарушения малозначительным или замены штрафа на предупреждение суд не усмотрел. На перевозчика наложили взыскание в размере 200 000 рублей.