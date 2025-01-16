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Общество

В 2024 году сотрудники МЧС спасли 99 человек, попавших в ДТП

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В ГУ МЧС России по Пензенской области продолжают подводить итоги 2024 года. Сообщается, что с января по декабрь спасатели отреагировали на 1 413 ДТП, случившихся в регионе.

В этих авариях погибли 128 человек, в том числе 4 ребенка, травмы получили 1 863, среди них 240 несовершеннолетних.

«Спасены 99 человек, в том числе 7 детей», - отчитались в пресс-службе ведомства.

Выезжавшие к местам ДТП сотрудники МЧС стабилизировали транспортные средства, отключали аккумуляторные батареи, предотвращали вторичные факторы (смыв горюче-смазочных материалов с дорожного полотна, ликвидация огня), деблокировали и доставали пострадавших из поврежденных машин и выполняли другие виды работ.

Ранее в региональном ГУ МЧС рассказали, что в минувшем году из водоемов извлечены погибшими 30 человек, в том числе 5 детей. Главными причинами гибели на воде стали купание в опасных и необорудованных местах, а также низкая культура поведения и безопасности.

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