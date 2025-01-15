В Заречном за год произошло 3 поджога

15.01.2025 | 13:44

В 2024 году в Заречном было зарегистрировано 36 пожаров - вдвое больше, чем в 2023-м. Огонь не унес ни одну жизнь, однако 2 человека получили травмы.

Пожарные спасли из огня 15 горожан, а также материальные ценности на общую сумму 8 млн 210 тыс. рублей. Лишь в одном случае огонь нанес собственнику имущества ущерб, сумма которого составила всего лишь 4 044 рубля (в 2023-м - свыше 43 млн).

Согласно статистике, возросло количество происшествий из-за неосторожного обращения с огнем (в том числе при курении) и нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Также увеличилось число ландшафтных пожаров и случаев возгорания в бесхозных постройках и гаражах - таких ЧП было на 4 больше, чем в 2023-м. В жилом секторе число инцидентов с огнем увеличилось на 5.

Кроме того, в 3 случаях проверка установила, что причиной воспламенения стали поджоги. Так, в сентябре от рук злоумышленников несколько раз загоралась хвойная подстилка в лесу рядом с санаторием «Заречье».

Сотрудники МЧС России продолжают профилактическую работу. Как сообщила начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей Заречного Кристина Найденова, акцент будет сделан на разъяснение горожанам правил безопасности в весенне-летний пожароопасный период и выявление мест стихийных свалок горючих отходов.