В 2025 году в Пензенской области трудоустроят около 600 медработников

12.01.2025 | 12:26

В наступившем году в учреждения здравоохранения Пензенской области планируют трудоустроить около 300 врачей-специалистов и столько же медработников со средним образованием.

Таким образом, в регионе продолжат решать проблему кадрового дефицита. Для привлечения специалистов в медучреждения используют не только меры социальной поддержки и различные программы, но и целевой набор в образовательные учреждения.

В 2025-м Сурский край дополнительно получит из федерального бюджета 2 588 700 рублей на зарплаты врачей и среднего медицинского персонала. Решение о выделении денег приняли, исходя из прогноза годового прироста численности медработников.

В 2024 году в больницы и поликлиники Пензенской области трудоустроились 298 врачей-специалистов, 223 из них - это выпускники медвузов.

Участниками программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» стали 58 врачей и 23 средних медицинских работника. Выплаты по первой программе составляют 1,5 млн рублей, по второй - 750 000 рублей.

«В 2024 году проведена индексация на 33% с 375 000 до 500 000 рублей единовременных денежных выплат врачам-специалистам, трудоустроившимся в районные больницы, и врачам-педиатрам, прибывшим на работу в Пензу из других субъектов Российской Федерации (подъемные). Деньги получили 208 врачей», - сообщили в областном минздраве.