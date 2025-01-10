Пеня за просрочку платы за ЖКУ и взносов на капремонт выросла

10.01.2025 | 15:19

С 1 января в Пензенской области изменился размер взноса за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Вместо 9,5 руб. с квадратного метра общей площади он вырос до 12,5.

Повышения не было 4 года: в последний раз взнос поднимали с 7,5 рубля до 9,5 в конце 2020-го. Как пояснили в Министерстве ЖКХ и ГЗН Пензенской области, за это время возник серьезный дефицит средств, вызванный несоответствием размера взноса потребностям.

«Квитанции с измененным взносом за капитальный ремонт собственники получат в феврале 2025 года», - предупредили в министерстве.

Также пензенцам следует помнить, что при неполном или несвоевременного внесении платы за ЖКУ и взносов на капитальный ремонт собственникам начисляются пени.

В 2022-2024 годах для их взыскания применялась минимальная ставка Банка России между текущей и действующей на 27 февраля 2022-го, то есть не выше 9,5%. Однако сейчас пеня взимается по текущей ставке Центробанка (21%).

Пеня рассчитывается так: перемножаются сумма долга, ставка рефинансирования, количество дней просрочки и коэффициент 1/300. Таким образом, при долге 5 000 рублей за 200 дней при ставке рефинансирования 21% пеня составит 700 руб.

Кроме того, если задолженность будет взыскана через суд, то гражданну придется оплатить еще и госпошлину.