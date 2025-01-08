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Общество

С улиц Пензы за сутки убрали 1 600 кубометров снега

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В среду, 8 января, на улицы Пензы для устранения последствий снегопада вышли 130 дорожных рабочих. Используются 102 спецмашины, сообщили в городской администрации.

С улиц Пензы за сутки убрали 1 600 кубометров снега

Упор сделан на противогололедную обработку дорог, расчистку ливневых решеток, уборку и вывоз мокрого снега с проезжей части, тротуаров, остановочных площадок, заездных карманов, пешеходных зон, скверов.

«За сутки ликвидировано 1 600 кубометров снежных масс. Днем вывезен снег с улицы Окружной, проспекта Победы, Привокзальной площади», - отчитались в мэрии.

С улиц Пензы за сутки убрали 1 600 кубометров снега

Ночью аналогичную работу проведут на улицах Бекешской, Пушкина, Володарского, Славы, Кирова, Зои Космодемьянской, Захарова, Мира, Попова, Бакунина и Чехова.

С улиц Пензы за сутки убрали 1 600 кубометров снега

9 января в Пензенской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные.

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Источник — фото администрации Пензы
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