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Общество

В Росгвардии рассказали, как защитить жилье от краж в праздники

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Пензенские росгвардейцы дали рекомендации, как защитить жилье от краж в новогодние праздники. Согласно статистике, именно в этот период количество преступлений увеличивается.

Сотрудники ведомства советуют установить в домах сигнализацию, камеры видеонаблюдения, а на окна первых и последних этажей - стальные решетки.

«Помимо этого, при выборе входных дверей гражданам следует обратить внимание на те, которые сделаны из металла II и III классов. Класс - это толщина листов (2 мм и 3 мм соответственно). Если дверь будет тоньше, то злоумышленники смогут легко ее отогнуть и проникнуть внутрь», - предупредил начальник управления вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Пензенской области Вадим Конкин.

Усилить защиту можно, установив замки нескольких видов.

Ранее в Пензе задержали серийного вора-домушника. Он сумел проникнуть в 2 квартиры и 1 частный дом и забрал оттуда деньги.

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Источник — фото управления Росгвардии
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