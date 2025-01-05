К уборке пензенских дорог от снега привлекли 77 машин

05.01.2025 | 16:08

Днем в воскресенье, 5 января, пензенские коммунальщики вышли на улицы для борьбы со снегом. К работам привлекли 77 спецмашин и 90 работников МБУ «Пензавтодор», сообщили в городской администрации.

К снегопаду готовились заранее: дороги, тротуары, остановки пешеходные переходы, площади и скверы обработали противогололедными средствами.

«Продолжается механическая очистка проезжей части и пешеходных зон, заездных карманов», - рассказали в мэрии.

Ночью планируют вывезти снег с улицы Московской, из Первомайского переулка и с Соборной площади.

Ранее в Пензе предложили составлять протоколы на руководителей УК за позднюю уборку снега во дворах.