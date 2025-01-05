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Общество

К уборке пензенских дорог от снега привлекли 77 машин

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Днем в воскресенье, 5 января, пензенские коммунальщики вышли на улицы для борьбы со снегом. К работам привлекли 77 спецмашин и 90 работников МБУ «Пензавтодор», сообщили в городской администрации.

К уборке пензенских дорог от снега привлекли 77 машин

К снегопаду готовились заранее: дороги, тротуары, остановки пешеходные переходы, площади и скверы обработали противогололедными средствами.

«Продолжается механическая очистка проезжей части и пешеходных зон, заездных карманов», - рассказали в мэрии.

К уборке пензенских дорог от снега привлекли 77 машин

Ночью планируют вывезти снег с улицы Московской, из Первомайского переулка и с Соборной площади.

К уборке пензенских дорог от снега привлекли 77 машин

Ранее в Пензе предложили составлять протоколы на руководителей УК за позднюю уборку снега во дворах.

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Источник — фото администрации Пензы
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