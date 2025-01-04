В МЧС России рассказали о росте числа погибших при пожарах детей

04.01.2025 | 12:45

В 2024 году детская гибель при пожарах в стране увеличилась на 20% по сравнению с 2023-м. Данные обнародовало МЧС России.

Все чаще трагедии происходят, когда родители оставляют малышей без присмотра, при этом дети не знают, как спастись от огня. Их тела впоследствии обнаруживают в шкафах и под кроватями, где они пытались укрыться.

Чтобы избежать подобного, родителям важно всегда следить за ребенком, также нужно выучить с ним алгоритм действий при пожаре:

- не прятаться в помещении, а выйти на улицу;

- не открывать окна;

- позвать на помощь;

- позвонить пожарным по телефонам 101 или 112.

Кроме этого, необходимо правильно пользоваться электрооборудованием, не использовать неисправные устройства, обращаться с огнем осторожно, иметь пожарный извещатель и огнетушитель.

«В 2024 году произошло более 344 000 пожаров. Из них более 96 000 - в жилых домах и квартирах», - сообщили в МЧС.

Ранее в Пензенской области в селе Дубасово Сердобского района загорелся деревянный дом. 62-летний хозяин погиб. По предварительной версии, причиной возгорания стали неправильное устройство и эксплуатация печи.