Пензенская полиция подвела итоги охраны порядка в новогоднюю ночь

02.01.2025 | 12:31

В массовых мероприятиях, состоявшихся в новогоднюю ночь, приняли участие около 11 тысяч жителей Пензенской области.

Безопасность на улицах поддерживали 338 сотрудников полиции и Росгвардии, более 200 представителей общественных объединений правоохранительной направленности и частных охранных организаций.

Грубых нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий допущено не было.

10 водителей были задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Также случилось одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек получил травмы.

В ночь с 6 на 7 января в Пензенской области пройдут массовые мероприятия, посвященные Рождеству.

«Обеспечивать порядок и безопасность граждан будут более 375 сотрудников полиции, а также более 200 представителей общественных объединений и казачества», - сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Пензенской области полковник полиции Андрей Гаврюшин.