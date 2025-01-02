Сетевое издание|18+|Четверг|2 янв 2025|17:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Минздрав: Оливье можно сделать не только вкусным, но и полезным

Печать
Telegram

В четверг, 2 января, отмечается День салата оливье, ставшего символом Нового года. В Министерстве здравоохранения Пензенской области предложили приготовить это блюдо с новыми ингредиентами, которые сделают его не только вкусным, но и полезным для здоровья.

Прежде всего следует заменить калорийный майонез нежирным йогуртом или сметаной, которые сделают салат более легким.

Добавление свежих овощей - огурцов и зелени - увеличит в оливье количество клетчатки, витаминов и минералов. А вот картофеля стоит положить поменьше, так как его избыток нежелателен.

Вместо вареной колбасы следует использовать отварное куриное филе, которое является более диетическим и полезным источником белка.

«Соблюдайте умеренность. Как и с любой едой, важно не переедать оливье, особенно если вы следите за своим весом», - подвели итог эксперты минздрава.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте