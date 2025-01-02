Минздрав: Оливье можно сделать не только вкусным, но и полезным

02.01.2025 | 10:42

В четверг, 2 января, отмечается День салата оливье, ставшего символом Нового года. В Министерстве здравоохранения Пензенской области предложили приготовить это блюдо с новыми ингредиентами, которые сделают его не только вкусным, но и полезным для здоровья.

Прежде всего следует заменить калорийный майонез нежирным йогуртом или сметаной, которые сделают салат более легким.

Добавление свежих овощей - огурцов и зелени - увеличит в оливье количество клетчатки, витаминов и минералов. А вот картофеля стоит положить поменьше, так как его избыток нежелателен.

Вместо вареной колбасы следует использовать отварное куриное филе, которое является более диетическим и полезным источником белка.

«Соблюдайте умеренность. Как и с любой едой, важно не переедать оливье, особенно если вы следите за своим весом», - подвели итог эксперты минздрава.