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Общество

С 1 января для водителей-нарушителей увеличат штрафы и уменьшат скидку

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С 1 января 2025 года в России вырастут штрафы за некоторые виды нарушений правил дорожного движения, в среднем - в 1,5 раза. Президент подписал соответствующий закон 26 декабря.

Теперь за превышение скорости водителям придется платить от 750 (на 20-40 км/ч) до 7 500 рублей (на 80 км/ч и более).

Штраф за выезд на встречную полосу вырастет до 7 500 рублей, за «пьяную» езду - до 45 000, за проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика - до 1 500.

Езда по обочине теперь обойдется в 2 250 рублей; поворот налево или разворот в неположенном месте - от 1 500 до 2 250; нарушение правил применения ремней безопасности - в 1 500; несоблюдение требований разметки и знаков - в 750; несоблюдение требований разметки и знаков, запрещающих остановку или стоянку, - в 2 250; движение по выделенной полосе и остановка на ней - в 2 250.

За непредоставление преимущества спецтранспорту с одновременно включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом оштрафуют на 4 500 - 7 500 рублей.

Вместе с тем уменьшается скидка при оперативной уплате штрафа - с 50% до 25%.

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