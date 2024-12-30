В последний день года пензенцев ждут мокрый снег и порывистый ветер

30.12.2024 | 15:13

По данным Приволжского УГМС, во вторник, 31 декабря, в Пензенской области будет облачно. Ожидается небольшой мокрый снег.

Ночью температура воздуха прогнозируется -1...-6, днем -3...+2 градуса.

В течение суток ветер будет дуть с юго-запада. Его скорость составит 8-13 м/с, однако местами возможны порывы до 15-19 м/с.

Народная примета гласит: если снег идет крупными хлопьями, а также дует западный или юго-западный ветер, следует ждать оттепели. Эти наблюдения вполне совпадают с прогнозами синоптиков, сделанными ранее.

На Руси 31 декабря гадали о погоде на весь следующий год. Вечером брали 12 коробочек с солью и каждую из них называли именем одного из месяцев. В какой коробочке наутро соль размокнет, тот месяц и будет дождливым. Исключением был июнь: погода в нем должна быть такой же, как в этот день.