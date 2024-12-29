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Общество

30 декабря в Пензенской области будет морозным и снежным

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В Пензенской области в ночь на понедельник, 30 декабря, местами пройдет небольшой снег. Температура опустится до -4…-9 градусов.

Об этом сообщили синоптики Приволжского УГМС. Утром будет пасмурно, около -6 градусов. Днем ожидается облачная погода, в большинстве районов прогнозируется небольшой снег, местами вероятен туман.

Термометр покажет -1…-6 градусов. Порывы юго-западного ветра достигнут 9-14 м/с.

На погоду в регионе продолжает влиять теплый и влажный воздух из Северной Атлантики. Он принес небольшие осадки и туман, а также повышенный температурный режим.

Ранее стало известно, что новый год в Пензенской области начнется с аномального потепления до +2 градусов. Синоптики прогнозируют ветреную погоду и мокрый снег.

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