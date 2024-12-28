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Общество

Соль, лед и гвоздика помогут пережить зубную боль в праздники

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Существует несколько способов успокоить на время зубную боль, которая может неожиданно начаться в разгар праздников. Их перечислила РИАМО стоматолог Ирина Корнилина.

Один из домашних вариантов снятия воспаления - раствор соли из расчета половина чайной ложки на стакан теплой воды. Такое полоскание уменьшает отечность и на время снижает болевой синдром.

«При сильной боли повторяйте процедуру каждые 3-4 часа, чтобы уменьшить интенсивность симптома», - посоветовала главный врач научно-клинического центра EUROKAPPA clinic.

Если кроме зубной боли появился отек, то к внешней стороне щеки следует приложить холодный компресс. Можно использовать пакет со льдом, обернутый тканью, или другой охлажденный предмет.

«Не нужно прикладывать лед к десне или зубу - это усилит интенсивность боли», - предупредила врач.

Натуральным антисептиком и обезболивающим средством является масло гвоздики. Им смачивают ватный диск и прикладывают на 5-10 минут к больному зубу. Если нет гвоздичного масла, можно просто пожевать гвоздику.

Шалфей, ромашка, мята обладают противовоспалительным и успокаивающим действием. 1-2 столовые ложки сушеной травы заливают в стакане горячей водой, после 20-минутного ожидания сцеживают и применяют настой для полоскания.

Ирина Корнилина предупредила: эти методы позволят лишь временно облегчить симптомы, но после праздников следует обязательно посетить врача.

Ранее Министерство здравоохранения Пензенской области опубликовало график работы медицинских организаций в праздничные дни. Также стало известно расписание работы учреждений здравоохранения в Заречном и Кузнецке.

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