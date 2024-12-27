Назван новый срок завершения дорожных работ на проспекте Победы

27.12.2024 | 17:01

К пятнице, 27 декабря, на проспекте Победы в Пензе, в районе пересечения с улицей Урожайной, должны были завершиться все работы, связанные с техприсоединением к сетям водоснабжения, однако процесс немного затянулся.

«Господа ресурсники, чиновники, сегодня 27-е. Когда будет восстановлено дорожное полотно на пр. Победы?» - поинтересовался подписчик телеграм-канала PenzaInform.ru.

Представитель городского управления ЖКХ ответил ему, что «подрядная организация приступила к восстановлению нарушенного благоустройства на участке проезжей части на проспекте Победы, до конца недели работы будут завершены».

Из-за частичного перекрытия дороги с 18 декабря возникали серьезные заторы. На сессии гордумы 20-го числа один из депутатов предложил ускорить темп и открыть движение до 27-го числа, чтобы пензенцы не теряли много времени в пробках.

Замглавы администрации города Ильдар Усманов тогда ответил, что процесс идет, соблюдается определенная технология, темпы достаточные, сдвинуть срок завершения нельзя.