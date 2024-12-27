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Общество

Икра, грибы и мед: чем нельзя кормить ребенка в новогоднюю ночь

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Новогодние яства, любимые взрослыми, далеко не всегда подходят для детей. Об этом предупредила педиатр «СМ-Клиники» для детей Евгения Малыгина в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, недопустимо угощать ребенка, не достигшего возраста 3-5 лет, красной и черной икрой, а также соленой и слабосоленой рыбой.

«Это сырой продукт, который не исключает наличие паразитов. Также он может вызвать аллергию», -пояснила врач.

Не следует предлагать дошкольнику домашние консервированные огурцы, помидоры и грибы - из-за опасности ботулизма.

Детям до года нельзя давать продукты, содержащие мед: во-первых, есть риск заражения ботулизмом, во-вторых, он может вызвать аллергическую реакцию.

Преподнесенная друзьями-охотниками в подарок дичь ребенку также категорически запрещена. Такой продукт не прошел контроль, его употребление грозит паразитарными инвазиями.

«Главный совет: не экспериментируйте с разнообразием предложенных блюд ребенку в новогоднюю ночь. То, что под силу переварить взрослому человеку, ребенку не всегда удается усвоить без последствий», - резюмировала педиатр.

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Источник — фото pxhere.com
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