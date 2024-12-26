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Общество

В Пензе студентам, у которых родились дети, подарили ползунки

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В Пензе вручили подарочные наборы для новорожденных студентам очных отделений университетов, которые стали родителями в 2024 году.

Церемония состоялась в одном из вузов, с учащимися общался министр труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

В «Подарок новорожденному» входят предметы первой необходимости для младенца. Эта мера поддержки действует с 1 января 2024 года для семей, где оба или один из родителей на момент рождения ребенка обучаются в очной форме по программам среднего профессионального образования или высшего образования в образовательных организациях на территории Пензенской области, сообщили в минтруде.

Подарок вручается в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка.

«В наборе - трикотажный комбинезон, пеленка-кокон, одеяло, полотенце для купания, клеенка, влажные салфетки, ползунки, распашонка и чепчик», - перечислил Алексей Качан.

С 2025 года в регионе планируют платить беременных студенткам по 100 000 рублей.

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Источник — фото минтруда
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