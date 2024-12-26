Суд встал на сторону владельцев участков в зоне курорта «Ахуны»

26.12.2024 | 12:24

Решение Железнодорожного районного суда Пензы в пользу 29 владельцев участков на территории курорта «Ахуны» вступило в силу. Ранее прокуратура просила признать права собственности отсутствующими.

Надзорный орган действовал в интересах министерства государственного имущества региона и неопределенного круга лиц. В иске указывалось, что все спорные участки находятся в границах санитарной охраны месторождения минеральных вод Пензы, то есть курортной зоны. Таким образом, земля не подлежала передаче в частную собственность в 2014 году - закон это прямо запрещал.

Собственники участков попросили суд оставить иск без удовлетворения. Они рассказали, что уже построили дома, провели к ним коммуникации, электричество, газ. Владельцы оплачивают коммунальные услуги.

«Одна из ответчиц в судебном заседании пояснила, что на приобретение спорного земельного участка она потратила все имеющиеся средства, взяла ипотеку в банке на строительство дома. На ее иждивении находятся трое несовершеннолетних детей, другого жилья она не имеет», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

Изучив материалы дела и выслушав участников процесса, суд отказал в удовлетворении иска. В соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2013 года (№ 406-ФЗ), такие земельные участки могут находиться в собственности граждан или юридических лиц, запрета отчуждать их нет.

«Кроме того, истец обратился в суд с пропуском установленного законом срока, что является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в удовлетворении требований», - добавили в пресс-службе.

Прокурор внес протест на решение суда первой инстанции, его оставили без удовлетворения.