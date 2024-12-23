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Общество

Из-за аварии на улице Куйбышева без воды и тепла остались 14 домов

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В понедельник, 23 декабря, в Пензе на улице Куйбышева произошла авария на теплосетях. Проезжую часть и тротуары окутал густой пар.

Видео с места ЧП разместили в Сети. Некоторые водители избегают опасного участка и ищут пути объезда. Пелена скрывает пешеходов на нерегулируемой зебре.

Из-за аварии на улице Куйбышева без воды и тепла остались 14 домов

«Ежики в тумане», «Сайлент Хилл», - прокомментировали горожане.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в ресурсоснабжающей организации, дефект на теплосети обнаружили у дома № 11. Сейчас на месте ЧП работают специалисты и техника. Рабочие прилагают все усилия для скорейшего устранения прорыва.

Без горячей воды и тепла остались 14 домов и 2 административных здания. Ход ремонта контролирует прокуратура Первомайского района.

В 2023 году на улице Куйбышева (от пересечения с улицей Лермонтова до перекрестка с улицей Чкалова) ремонтировали теплотрассу.

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Источник — фото 2, видео группы «Сова Пенза авто»
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