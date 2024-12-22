За беременными пензячками хотят наблюдать дистанционно

22.12.2024 | 13:35

В России до 2026 года продлили действие программы «Персональный медицинский помощник» и включили в нее беременных женщин с патологиями, за которыми требуется постоянное наблюдение.

Программу запустили в 2022 году. На первом этапе к проекту присоединились 6 регионов, теперь география расширилась до 10. В будущем «Персональный медицинский помощник» хотят внедрить и в Пензенской области, пишет «Парламентская газета».

Программа предполагает, что врачи будут вести дистанционный контроль состояния будущих мам с диагностированными гипертензивными расстройствами, сахарным диабетом, протеинурией, отеками.

Беременным пензячкам раздадут тонометры, глюкометры с опцией онлан-передачи данных, а также фетальные мониторы (кардиотокографы), с помощью которых врачи станут получать информацию о состоянии плода и смогут своевременно выявить осложнения.

Известно, что Пензенская область участвует в пилотном проекте по стимулированию рождаемости. Он запущен в сентябре 2023 года и действует в Сердобском и Земетчинском районах.