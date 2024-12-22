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Общество

В УЖКХ не назвали срок открытия полосы под мостом на ул. 8 Марта

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В Пензе уже более месяца запрещено движение по одной полосе под путепроводом в районе улицы 8 Марта. Срок открытия участка остается неопределенным.

«Все-таки хочется видеть более оперативную работу служб и организаций по устранению различных проблем. Вот один из моментов, который каждое утро вызывает у меня вопрос: что за работы проводятся под путепроводом на улице 8 Марта (полоса движения из Арбекова в центр), из-за которых перекрыта целая полоса? Дорожные знаки там стоят больше месяца, покрылись грязью и снегом, работы никакие не проводятся, но знаки продолжают стоять. В чем проблема? Почему на протяжении длительного времени не устранили проблему (если она была), а если решили, то почему не убрали знаки?» - поинтересовался горожанин в телеграм-канале администрации Пензы.

На его обращение отреагировал представитель городского управления ЖКХ. Он напомнил, что полосу перекрыли из-за опасности для водителей: одна из плит опоры моста начала разрушаться, часть конструкции может рухнуть на проезжую часть.

«Ограждение на участке дороги в районе улицы 8 Марта установлено в связи с необходимостью проведения ремонта несущей конструкции опоры моста. Для осуществления запланированных работ будет разработан проект, в рамках которого будет проведен необходимый ремонт», - пояснил представитель управления.

Срок работ он не указал.

О плите, которая частично вывалилась из опорной стены путепровода, стало известно в начале ноября. «Осторожнее там, лучше избегать первой полосы, пока не починят», - предупредили автомобилисты в Сети. Вскоре движение на участке закрыли.

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