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Общество

Ряду пензенцев намерены давать до 1 млн на погашение ипотеки

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В Пензенской области семьям, в которых с 1 января 2025 года родится третий или последующий ребенок, готовятся предоставить материальную поддержку. Родителям хотят выделять до 1 млн рублей на погашение ипотеки.

Сейчас соответствующее постановление регионального правительства проходит антикоррупционную экспертизу. Документ вступит в силу со дня официального опубликования.

Указывается, что право на такой вид поддержки имеют граждане РФ, проживающие на территории Пензенской области (мать или отец). Помощь предоставляется только 1 раз - на погашение 1 одного ипотечного кредита. Кроме того, ребенок должен быть обязательно зарегистрирован в органах ЗАГС региона.

Финансировать выплаты планируют из областного бюджета.

В апреле этого года на сессии регионального Заксобра депутаты приняли закон, помогающий многодетным семьям погасить ипотечный кредит. Поддержка предусматривает выплату 550 000 рублей, право на нее имеют жители районов, где действует проект по стимулированию рождаемости (Земетчинского и Сердобского).

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