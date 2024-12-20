В Пензе чиновников хотят наказывать за ложь о выполненных работах

20.12.2024 | 12:22

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 20 декабря, депутат Михаил Лиcин заявил, что должностные лица и представители организаций дают гражданам «заведомо ложные ответы».

«Стала распространенной практика, когда пишут, что работы произведены, а они не произведены. Это не разовый случай, это уже входит в систему», - рассказал он.

Председатель гордумы Денис Соболев предложил депутату изложить проблему с приведением зафиксированных случаев лжи.

«С фактами конкретными напишите и будем разбираться. Если чиновники врут, то будем эти факты выявлять и наказывать. Будут увольнения. Зачем нам люди, которые пыль в глаза пускают?» - обозначил свою позицию Соболев.

Ранее временно исполняющий полномочия главы города Олег Денисов предложил наказывать рублем нерадивых руководителей управляющих компаний, а также установить системы ГЛОНАСС на снегоуборочную технику для усиления контроля за ее работой.