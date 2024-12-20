Названы самые распространенные схемы обмана при ремонте

20.12.2024 | 08:04

При наеме работников для ремонта помещений есть риск нарваться на мошенничество. О трех самых распространенных схемах рассказал «Газете.Ru» строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

В частности, популярен способ обмана, при котором при дешевизне основных работ выставляется дорогая стоимость на добавочные.

«Когда бригада приезжает на замер и выставляет заказчику смету, многие смотрят лишь расценки основных работ - штукатурки, шпатлевки, поклейки обоев, укладки плитки и т. д... Многие упускают из виду дополнительные работы, такие как, например, грунтовка, монтаж светильников, штробление под электрические кабели, установка розеток, на которые исполнители могут заломить цену», - объяснил эксперт.

Нередко работники, первоначально назвавшие невысокую цену, впоследствии требуют у заказчика дополнительные средства, ссылаясь на непредвиденные обстоятельства.

«К примеру, вам обещают покрасить стены за 10 000 рублей, но не посвящают в детали и на все вопросы отвечают, что все сделают сами. После начала работ выясняется, что стены нуждаются в дополнительной грунтовке (еще 5 000 рублей), шпаклевке (7 000 рублей), а краска, которую вы выбрали, не подходит, и нужна более дорогая (еще 10 000 рублей). В итоге простой покрас обошелся вам в 32 000 рублей вместо заявленных 10 000», - рассказал Федор Васильев.

Кроме того, есть вероятность, что рабочие запросят больше стройматериалов, чем требуется в реальности, и часть из них перепродадут.

«Даже если вы лично приехали на объект и убедились, что количество соответствует заявленному, не спешите с выводами: прозрачность и честность рабочих может быть напускной. Как только вы уедете, никто не исключает, что через 20 минут нужное количество товара уедет на сторону», - предупредил специалист.

Чтобы не нарваться на обманщиков, Васильев посоветовал выбирать бригаду по отзывам: пообщаться с предыдущими клиентами и узнать о качестве выполненной работы. Кроме того, следует внимательно изучить договор и тщательно контролировать ход работ.