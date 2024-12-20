Депутат связал заторы на проспекте Победы с бетонными блоками

20.12.2024 | 13:01

В пятницу, 20 декабря, на сессии Пензенской гордумы обсудили ситуацию с заторами на проспекте Победы, возникшими из-за коммунальных работ и частичного перекрытия дороги.

Тему поднял депутат Андрей Жданников.

«У нас пару дней назад начались работы по техприсоединению к сетям водоснабжения на пересечении проспекта Победы с улицей Урожайной. Это вызвало массу неудобств для жителей нашего города. У меня предложение ускорить работы и вести их в том числе в ночное время. Я вчера специально туда проехал: техника стоит за забором, отдыхает, работы никакие не ведутся. До 27 декабря стоит окончание, давайте побыстрее доделаем», - обратился он к замглавы администрации города Ильдару Усманову.

Тот ответил, что процесс идет, соблюдается определенная технология, темпы достаточные, сдвинуть срок завершения нельзя.

Депутат Александр Смирнов подключился к обсуждению и назвал возможную причину заторов.

«Я напомню: когда у нас на проспекте Победы проводились работы и не было бетонных блоков, пробок там не возникало, потому что была возможность маневрировать и объезжать места проведения работ в том числе по встречной полосе. Сейчас у нас там стоят блоки», - акцентировал внимание он.

Народный избранник предложил демонтировать конструкции.

Движение на участке в районе дома № 124В частично перекрыто с 18 декабря. С тех пор автомобили и общественный транспорт, направляющиеся в центр по проспекту Победы, ежедневно попадают в огромную пробку.

762 железобетонных блока на участке проспекта от улицы Минской до Беляева установили летом за 40 млн рублей. Таким образом было исполнено предписание ГАИ, нацеленное на снижение аварийности.