Сетевое издание|18+|Пятница|20 дек 2024|14:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Депутат связал заторы на проспекте Победы с бетонными блоками

Печать
Telegram

В пятницу, 20 декабря, на сессии Пензенской гордумы обсудили ситуацию с заторами на проспекте Победы, возникшими из-за коммунальных работ и частичного перекрытия дороги.

Тему поднял депутат Андрей Жданников.

«У нас пару дней назад начались работы по техприсоединению к сетям водоснабжения на пересечении проспекта Победы с улицей Урожайной. Это вызвало массу неудобств для жителей нашего города. У меня предложение ускорить работы и вести их в том числе в ночное время. Я вчера специально туда проехал: техника стоит за забором, отдыхает, работы никакие не ведутся. До 27 декабря стоит окончание, давайте побыстрее доделаем», - обратился он к замглавы администрации города Ильдару Усманову.

Тот ответил, что процесс идет, соблюдается определенная технология, темпы достаточные, сдвинуть срок завершения нельзя.

Депутат Александр Смирнов подключился к обсуждению и назвал возможную причину заторов.

«Я напомню: когда у нас на проспекте Победы проводились работы и не было бетонных блоков, пробок там не возникало, потому что была возможность маневрировать и объезжать места проведения работ в том числе по встречной полосе. Сейчас у нас там стоят блоки», - акцентировал внимание он.

Народный избранник предложил демонтировать конструкции.

Движение на участке в районе дома № 124В частично перекрыто с 18 декабря. С тех пор автомобили и общественный транспорт, направляющиеся в центр по проспекту Победы, ежедневно попадают в огромную пробку.

762 железобетонных блока на участке проспекта от улицы Минской до Беляева установили летом за 40 млн рублей. Таким образом было исполнено предписание ГАИ, нацеленное на снижение аварийности.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте