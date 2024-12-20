21 октября морозов в Пензенской области не ожидается

20.12.2024 | 21:05

По данным Приволжского УГМС, в субботу, 21 декабря, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой мокрый снег с дождем, в отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах - гололедица.

Ветер подует с юга со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на субботу на улице будет 0...-5 градусов и преимущественно без осадков. Местами возможен туман, он сохранится до утра.

Днем термометры покажут -2...+3, в ночь на воскресенье - столько же.

В народном календаре 21 декабря - Анфиса Рукодельница. На Руси верили, что мороз и тишина в этот день сулят снежную и мягкую зиму, а чириканье синичек с утра - ночные морозы.