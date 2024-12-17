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Общество

Родителям детей с целиакией нужно обратиться в органы соцзащиты

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Для назначения ежемесячной денежной выплаты на приобретение безглютеновых продуктов питания одному из родителей детей, страдающих целиакией, нужно обратиться в органы социальной защиты населения.

Об этом сообщил специалист министерства труда, соцзащиты и демографии региона на странице ЦУРа во «ВКонтакте», уточнив, что выплату начнут предоставлять с 1 января 2025 года.

Соответствующий закон депутаты Заксобра приняли 13 сентября.

Организм детей с целиакией воспринимает глютен как аллерген. Продукты с ним провоцируют воспаление в кишечнике, что влечет снижение веса и другие негативные последствия. Единственным методом противодействия заболеванию является пожизненная строгая безглютеновaя диета.

При диагнозе «целиакия» не устанавливают инвалидность; статуса «ребенок c ОВЗ», позволяющего рассчитывать на какие-либо льготы и помощь, нет. При этом стоимость безглютеновых продуктов гораздо выше, чем у обычных, к тому же они зачастую отсутствуют в розничной продаже, их приходится заказывать. Возникают проблемы и с питанием в образовательных организациях.

На сентябрь 2024 года в регионе под диспансерным наблюдением состояли 15 детей c целиакией. Согласно рекомендациям, ежемесячная потребность в средствах на приобретение безглютеновых продуктов составляет 3 000 руб. на детей до 6 лет; 4 500 руб. - в возрасте c 7 до 11 лет; 5 500 руб. - с 12 до 17 лет.

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