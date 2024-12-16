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Общество

«Термодом» открыл продажи квартир в новом доме «Пегас» в Спутнике

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Еще одна звезда жилого комплекса «Созвездие» загорелась в Городе Спутнике. «Термодом» объявил о старте продаж квартир в новом «Пегасе».

О преимуществах домов «Созвездия» уже хорошо знают сотни человек, купивших жилье в «Майе», «Исиде» и «Меридиане» (свободных квартир в продаже уже нет), а также в строящихся «Лире» и «Фениксе», с которыми у «Пегаса» будет общий двор - без машин, с собственным фонтаном и необычными арт-объектами.

«Термодом» открыл продажи квартир в новом доме «Пегас» в Спутнике

«Пегас» - кирпичный 17-этажный дом с функциональным холлом, в котором есть и мягкие зоны ожидания с удобными креслами и журнальным столиком, и помещения для детских колясок, и лапомойка для питомцев, и отдельные выходы на улицу и во двор, а главное - продуманные функциональные планировки в качественных квартирах от «Термодома».

На старте продаж цены по традиции минимальные, а выбор квартир самый широкий. Телефон 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный).

Оставить заявку можно здесь: https://clck.ru/3FFfRw. Менеджеры «Термодома» перезвонят и ответят на все вопросы.

* Застройщики ЖК «Созвездие» - ООО «СЗ «Созвездие», ООО «СЗ «Созвездие-2», ООО «СЗ «Сфера» и ООО «СЗ «Строймашкапитал». Проектные декларации размещены на сайте https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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