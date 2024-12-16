«А то допляшемся»: кузнечан призвали отказаться от корпоративов

16.12.2024 | 16:58

В понедельник, 16 декабря, на совещании в администрации Кузнецка глава города Сергей Златогорский высказался о неуместности новогодних пиршеств в период проведения спецоперации, в которой участвуют в том числе многие местные жители.

«Хочу сказать, что победы не будет, пока не будет общей мобилизации всего народа. Пока одни пляшут и поют, а вторые, так сказать, по выходным, в свободное время, по ночам что-то делают для победы, победы не будет. Вот эту простую истину надо всем усвоить.

Смотрю, там уже корпоративы готовят и так далее. Это из той же оперы: кому корпоративы, а кому последний рубль на СВО. Может быть, сэкономьте на корпоративах, на фейерверках? Не до праздников так-то. Вот на это хотелось бы недвусмысленно намекнуть. А то допляшемся», - предупредил Сергей Златогорский.

В 2022 году руководство Пензенской области обозначило свою позицию относительно празднования Нового года в регионе в условиях продолжения специальной военной операции.

«Считаю, что нужно разделять публичные мероприятия для детей и взрослых. В самые сложные периоды нашей истории, даже в 1941 году, никто для подрастающего поколения новогодние елки не отменял, поэтому считаю, что весь комплекс мероприятий мы однозначно проведем. Детей лишать праздника нельзя. Что касается корпоративов, от этих мероприятий призываю отказаться. Новый год - это семейный праздник, который принято проводить в кругу самых близких людей», - высказал тогда свое мнение губернатор Олег Мельниченко.