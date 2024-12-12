В регионе получают выплату родители почти 4 тыс. детей с инвалидностью

12.12.2024 | 21:29

В Пензенской области родители 3 860 детей с инвалидностью получают ежемесячную выплату по уходу, сообщили в местном отделении Соцфонда.

Ее размер составляет 10 000 рублей. Выплата производится одному из родителей, воспитывающих ребенка с инвалидностью либо ухаживающих за инвалидом с детства I группы.

Раньше деньги получали только неработающие родители или опекуны. В 2024 году вступил в силу закон, по которому выплаты доступны вышедшим на работу на условиях неполного рабочего времени, в том числе дистанционно или на дому (не более 40 часов в неделю).

«Период ухода засчитывается лицу, осуществляющему уход за инвалидами I группы и детьми с инвалидностью, в страховой стаж, пенсионный коэффициент - 1,8 за каждый год ухода. Это позволяет ухаживающему гражданину формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии», - добавили в Соцфонде.

Оформить выплату можно на портале госуслуг либо в любой клиентской службе отделения СФР по Пензенской области, задать вопросы - по номеру единого контакт-центра 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).